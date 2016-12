13º SALÁRIO: Prefeitura de Serra Talhada garante R$ 2,2 milhões e aquece economia na semana natalina

A prefeitura de Serra Talhada pagou nessa terça-feira (20) a segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais: efetivos, comissionados e inativos.

Exatos R$ 2,2 milhões foram creditados nessa terça-feira (20), aquecendo a economia da cidade na semana dos festejos natalinos.

A Secretária de Finanças Cibelli Alves frisa que, “parte dessa segunda parcela de efetivos foram pagos semana passada dia (15) e hoje todo o restante”. A auxiliar do prefeito Luciano Duque, ainda lembrou que 50% do abono natalino já foi adiantado ao servidor do decorrer do ano, no mês de seu aniversário.

Já o gestor do município, Luciano Duque destacou que ao longo dos quatros anos de sua gestão, o pagamento do 13º salário vem se mantendo em dias.

“Com planejamento rigoroso, responsabilidade e compromisso temos conseguido honrar esse compromisso e manter em dia o pagamento. Com isso estamos irrigando a economia local fazendo com o que a gente possa cumprir com as nossas obrigações constitucionais”, destacou. Os vencimentos dos servidores já estão disponíveis nas contas nesta quarta-feira (21).