14° BPM realiza palestra no EREM Alfredo Carvalho, em Triunfo

Nessa quarta-feira (05), foi realizado uma palestra sobre Drogas e Trânsito na Escola de Referência em Ensino Médio Alfredo Carvalho na cidade de Triunfo,​ articulado pelo o Capitão Cicero Nunes – Comandante da 2° CPM/14° BPM. O tema foi explanado pelo Cabo Danilo Carlos do Núcleo de Prevenção que enfatizou sobre as consequências do uso e abuso das drogas e as sanções penais para o crime de tráfico, além das estratégias para manter o trânsito seguro.

A ação atingiu 76 pessoas entre alunos e professores, a gestora da Escola, Socorro Almeida, agradeceu a presença do policiamento a ponto de já deixando agendado outra Palestra para as próximas datas, a prevenção faz parte do cotidiano da humanidade em todos os setores principalmente na segurança pública, afirmou o Ten Cel Figueiredo.

Via Nayn Neto