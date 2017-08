14º BPM divulga balanço parcial sobre investida de carro-forte em Santa Cruz da Baixa Verde

Por volta das 11h30 da última sexta-feira (18), Policiais Militares da equipe GATI do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações para averiguar uma tentativa de assalto a carro-forte na PE-365, nas proximidades do distrito de Jatiúca, com vários homens fortemente armados. De imediato, o policiamento se dirigiu ao referido local e se depararam com uma HYLUX, cor prata, onde os ocupantes portavam armas longas, tanto no interior do veículo como na carroceria e, diante da situação, o policiamento desembarcou da viatura e deram voz de parada, não sendo atendidos, tendo os meliantes efetuado disparos contra o efetivo do GATI.

Após o confronto, os indivíduos embrenharam-se a pé pela mata(caatinga), tomando destino ignorado. Com a chegada do apoio das guarnições do 14º BPM ( ROCAM, GT Triunfo, GT Santa Cruz da Baixa Verde, transito) e apoio do efetivo do BEPI, foram realizadas incursões até o referido veículo abandonado e local de evasão, na ocasião foi encontrado na carroceria do veiculo, um dos ocupantes alvejado, sendo prestado socorro imediato para o HOSPAM, onde chegou a dar entrada com vida, infelizmente não resistindo aos ferimentos vindo a óbito.

Ao chegarem no carro-forte alvo da ação criminosa, se depararam com o citado veículo destruído e as vítimas (vigilantes) com algumas escoriações, os quais passaram a informar que foram surpreendidos por vários disparos de arma de fogo de grosso calibre, sendo obrigados a parar, momento em que os meliantes explodiram o carro forte e seguiram pela PE-365, sentido Serra Talhada, resultando no confronto policial militar.

Após o ocorrido, policiais militares do 14º BPM juntamente com o efetivo do BEPI iniciaram as diligências no entorno do ocorrido, pela mata, no intuito de localizar e prender os demais componentes da quadrilha, os quais permanecem ainda diligenciando.

Na fuga, integrantes da quadrilha criminosa abandonaram os seguintes materiais: 01 FUZIL automático 7.62 sem marca ou modelo, 01 MOSQUEFAL 7.62 sem marca ou modelo, 03 ESPINGARDAS cal. 12, PARTE de uma ESPINGARDA cal. 12 sem modelo e sem número de serie, 02 REVÓLVERES cal. 38, 03 coletes balísticos, 02 bananas de dinamite, 06 munições de calibres 12, 03 intactas e 03 deflagradas, a quantia em espécie de R$ 219.280,00 (duzentos e dezenove mil e duzentos e oitenta reais) fruto do assalto, além da apreensão dos veículos utilizados pelos meliantes na ação criminosa, uma HYLUX TOYOTA CD 4X4 SRV PLACA PDA-5424 e um CRUZE LT BRANCO, PLACA QFG-0480.

O Efetivo continua no terreno e imediações executando diligencias, no encalço dos meliantes, mais detalhes, passaremos.

Via Nayn Neto