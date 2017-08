14º BPM e Lei Seca intensificam ações no Sertão de Pernambuco

Policiais militares do Pelotão de Trânsito do 14º BPM e integrantes da Operação LEI SECA, intensificaram ações preventivas de combate à criminalidade no sertão do estado e desenvolveram operações conjuntas preventivas nos municípios de Serra Talhada, Triunfo, Betânia e São José do Belmonte e Triunfo, com blitz de trânsito em abordagens a veículos e pessoas suspeitas.

Foram no total neste final de semana 31(trinta e um) veículos removidos, 124 (cento e quarenta e seis) notificações, muitos veículos além das irregularidades apresentadas, poderiam ser utilizados para a prática de delitos, como afirmou o Ten Cel Figueiredo, Comandante do 14ºBPM ao dizer que “A nossa massificação de policiamento é intensiva e tem sido caracterizada pela ação conjunta com outros órgãos que nos dão o suporte devido no combate à criminalidade, isto causa um impacto operacional mais forte inibindo o cometimento de delitos de maior porte, sempre com base na estatística”, na ocasião complementou o Maj Costa Brito da Operação Lei Seca que as ações preventivas quem vem sendo desenvolvidas em todo estado, inibem muitos delitos e de tal forma não é apenas a alcoolemia, e infrações e crimes de transito que são combatidos, mas também outros de caráter penal.

Além de tais ações o 14º BPM desenvolveu em conjuntos com o Corpo de Bombeiros de Serra Talhada/CAT a operação “Bar Seguro” que atuou em toda a cidade, abordando bares e outros estabelecimentos, tendo sido neste fim de semana 07(sete) estabelecimento notificados e 01(uma) regularização.

De Nayn Neto