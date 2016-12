14º BPM em Serra Talhada terá novo comando a partir de janeiro de 2017

Já havia sido anunciado a troca de comando do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sediado em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, agora foi confirmada a data para troca do comando, que deverá acontecer no próximo dia 02 de janeiro de 2017.

Deixa o comando da PM na Capital da Beleza Feminina, na área abrangente pelo 14º BPM, que engloba os municípios de Flores, Santa Crus da Baixa Verde, Triunfo, Mirandiba, Betânia e São José do Belmonte, o Tenente Coronel Tibério César, em seu lugar vai assumir o Tenente Coronel Girley Figueiredo.

Seguindo diretrizes da SDS (Secretaria de Defesa Social) e do Comando da PM, a principal meta do novo comandante é aumentar a visibilidade operacional do batalhão na sua área de atuação.

O Coronel Figueiredo assume já com o desafio de combater um crescimento da violência em toda região. Só em Serra Talhada, sede do 14º BPM, os homicídios, saltaram de 24, registrados durante todo ano de 2015, para 40, contabilizados até esta data, além do crescimento de assaltos e furtos.

Do Caderno 1