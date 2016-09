14º BPM realiza palestra sobre indisciplina no bairro Mutirão em Serra Talhada

O Núcleo de Prevenção do 14º BPM desenvolveu mais uma ação preventiva, realizando no turno da tarde dessa quinta-feira (15) uma palestra sobre: Indisciplina, Bullying e Vandalismo para os alunos das séries finais, 6º ano ao 9º ano, da Escola Municipal Vicente Inácio de Oliveira no bairro Mutirão, atendendo solicitação do Núcleo Psicossocial da Secretaria de Educação de Serra Talhada na pessoa de Jaccilene Pereira – Assistente Social. Na qual, foi abordado sobre os problemas que prejudicam o ensino-aprendizagem, causando transtorno ao trabalho dos professores, além de tratar sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Crianças e do Adolescente – ECA, frisando também que, sem escola, não há a possibilidade do cidadão ter acesso, de fato, aos seus direitos constituídos.

Segundo o Ten Cel Tibério: “O aluno indisciplinado precisará voltar a realidade, percebendo que não vive num mundo de ilusões, mas que um comportamento indisciplinado é um sinal de alerta para um fracasso futuro, mas não tão distante. Seria um bom caminho para o professor, trilhar o caminho da conscientização do aluno.” Participaram desta ação a Gestora da Escola – Maria Cecília e os professores: Penha Campos, Manoel, Vera, Aparecida e Josicleide perfazendo um total de 90 pessoas atendidas. A palestra foi conduzida pelo o Cb PM Danilo – Núcleo de Prevenção e o Capitão Fabiano – Resp. pelo o Comando da 1º CPM.

Via Nayn Neto