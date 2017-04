3ª Mostra Pajeú de Cinema abre inscrições em Afogados da Ingazeira

Estão abertas as inscrições para as oficinas da 3ª Mostra Pajeú de Cinema, que serão realizadas em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. Ao todo, quatro oficinas serão oferecidas: edição, som, produção e crítica para cinema. A capacitação irá ocorrer de 8 a 13 de maio.

De acordo com a assessoria do evento, as inscrições para as oficinas devem ser feitas exclusivamente pela internet. A 3ª edição da Mostra Pajeú de Cinema acontece de 14 a 20 de maio.