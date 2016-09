4ª Missa do Vaqueiro de Carnaubeira da Penha acontece neste domingo dia (04)

Neste domingo dia 4 de setembro, a partir das 10 horas da manhã estará acontecendo a celebração da tradicional Missa do Vaqueiro com o desfile da vaqueirama e shows com os artistas Totinha Valgueiro, Raniere e Banda e Toka do Vale.

A Prefeitura Municipal de Carnaubeira da Penha estará premiando os vaqueiros com troféus em várias categorias e serão soltos 10 bois a R$ 200,00 (duzentos reais) cada boi capturado pelos vaqueiros.

A missa será celebrada pelo vigário local e os cânticos pelo Coral de Aboio de Serrita que abrilhantarão mais uma vez este grande evento cultural em homenagem à Padroeira Nossa Senhora da Penha.

A organização do Festival Multicultural de Setembro de Carnaubeira da Penha espera contar com a participação de mais de 300 vaqueiros das mais variadas regiões do Sertão de Itaparica e São Francisco.

Via Blog O Povo com a Notícia