9ª MISSA DE TOTONHO DO MARMELEIRO é realizada próximo a Nazaré do Pico

Nesse domingo (28), foi realizada a 9ª MISSA DE TOTONHO DO MARMELEIRO, no sitio Lagoa de Martinho Mendes, próximo ao distrito de Nazaré do Pico, em Floresta-PE. Essa missa em homenagem a este vaqueiro nordestino, que faleceu vítima de um acidente na metade do século XIX, foi idealizada por um de seus bisnetos Napoleão Ferraz Nogueira (Napole) e conta a cada ano com a dedicação e organização dos demais familiares mesmo após o falecimento do idealizador, a missa todo ano é realizada no local onde o corpo do mesmo está sepultado.

Diante do período eleitoral , vários candidatos a prefeito e vereadores de cidades circunvizinhas , como também deputados e ilustres autoridades se fizeram presentes. A missa foi realizada sem fins lucrativos e não contou com patrocínio formal, apenas pequenos apoios e doações dos mais de 3 mil descendentes em 7 gerações do vaqueiro Antonio da Costa Araújo (Totonho do Marmeleiro).