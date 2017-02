A cada hora, cinco mulheres são alvo de algum tipo de agressão em Pernambuco

Principal local de atendimento às mulheres vítimas de violência no Grande Recife, o Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa (SAM/WL), na Zona Norte da cidade, registrou média de mais de um caso de violência por dia em 2016.

Dos 371 primeiros atendimentos realizados no local, quase um terço foi prestado a adolescentes com idades entre 12 a 18 anos, com 110 casos. A maior parcela de vítimas está entre os 19 e 59 anos de idade, com 256 casos.