Abertas inscrições para curso gratuito sobre Caprinovinocultura em Salgueiro

Estão abertas até o dia 20 de abril as inscrições para pessoas interessadas em participar do curso de Manejo Técnico de Caprinovinocultura de Corte em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O curso é oferecido pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). Estão sendo disponibilizadas 50 vagas.

O curso tem carga horária de 100 horas. Ele é destinado para pequenos criadores de caprinos e ovinos de Salgueiro ou parentes deles que estejam envolvidos com a criação. Para se inscrever é preciso levar no Sindicato dos Servidores Rurais de Salgueiro, das 8h às 12h, cópias do RG, CPF e comprovante de residência, além de uma declaração emitida pelo Sindicato de que é pequeno produtor rural.

A seleção será por sorteiro realizado no dia 24 de abril na sede do Sindicato. Outras informações no edital. (G1)