Ação da Celpe troca geladeiras, entrega lâmpadas e negocia débitos em Serra Talhada

O mutirão de atendimentos da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), que inclui ações como troca de geladeira e entrega de lâmpadas, estará no Sertão do Estado, no município de Serra Talhada, nesta quinta e sexta-feiras (01 e 02/09). Na ocasião, clientes residenciais das zonas rural e urbana terão acesso ainda a outros serviços como negociação de débitos com condições diferenciadas, cadastro na tarifa social de energia elétrica, além de atendimento comercial e ações educativas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

A iniciativa faz parte das ações do Espaço Celpe e terá o suporte do caminhão do projeto Energia com Cidadania e de uma Agência Móvel, onde serão disponibilizados todos os serviços oferecidos nas lojas de atendimento convencionais da empresa. Os atendimentos comerciais estarão disponíveis das 9h às 16h. A estrutura do evento ficará localizada na Estação do Forro, no bairro de São Cristóvão, onde serão disponibilizadas 160 geladeiras e 1500 lâmpadas de LED.

No primeiro dia, a Celpe promoverá a pré-inscrição para troca de geladeiras econômicas através do Projeto Nova Geladeira – desenvolvido pelo Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel, que substitui equipamento antigo por novos com Selo Procel de economia. Para realizar a inscrição, o cliente deverá estar inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica com o número do NIS ou BPC informado na conta, apresentar a fatura do mês de agosto/2016 quitada e não ter registro de débitos anteriores com a Celpe. Além disso, deverá apresentar documentos originais e cópias, do titular do NIS, tais como carteira de Identidade, CPF e comprovante de inscrição no Cadastro Único (Cartão Bolsa Família ou Folha Resumo ou Declaração da Prefeitura). Já o cliente com BPC deverá apresentar carta de concessão com o número do benefício (código 87 ou 88). A Celpe lembra que é preciso ter uma geladeira velha e funcionando para efetuar a troca. Para ser beneficiado, o cliente não pode ter participado de outro projeto de troca ou venda de geladeiras, promovido pela concessionária nos últimos oito anos.

Os clientes que não puderem realizar a inscrição para a troca de geladeiras poderão ser beneficiados com lâmpadas. Para ter direito às lâmpadas, é preciso receber as orientações da empresa, no local do evento, e apresentar a conta de energia original – classificada como baixa renda (nº do NIS ou BPC deve está informando na conta) – com vencimento em agosto/2016 paga e sem débitos anteriores, além de documentos de identificação pessoal (CPF e RG), e comprovante de inscrição no Cadastro Único (Cartão Bolsa Família ou Folha Resumo ou Declaração da Prefeitura). Já o cliente com BPC deverá apresentar carta de concessão com o número do benefício (código 87 ou 88). Caso o consumidor já tenha recebido um total de oito lâmpadas da Celpe nos últimos seis anos, ele não poderá ser beneficiado novamente. Caso tenha recebido menos, terá direito à diferença das lâmpadas.

No segundo dia do evento, a partir das 8h, haverá a troca dos refrigeradores e a doação de lâmpadas LED – até cinco lâmpadas por cliente – para os consumidores beneficiados pelas geladeiras.

Uma das vantagens da iniciativa será a possibilidade de consumidores em atraso negociarem os seus débitos. Para a negociação, o titular da conta deverá apresentar original e cópia de documentos de identificação pessoal (CPF e RG). Caso o interessado em negociar não seja o titular, é preciso levar o contrato de locação ou de compra do imóvel, além dos documentos pessoais.

Durante a ação, também será possível efetuar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia de famílias de baixa renda. Na ocasião, o cliente deve apresentar a conta de energia e o Número de Inscrição Social (NIS) ou NB (numeração que consta no cartão bolsa família), além de CPF e RG do titular do NIS.