Acidente com carro de luxo mata 3 servidores públicos em PE, diz PRF

Um acidente envolvendo um carro de luxo deixou três pessoas mortas na tarde dessa sexta-feira (16) em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois carros colidiram de frente na BR-110, na altura do km 224. Os três mortos eram servidores públicos da prefeitura de Tacaratu, no Sertão, conforme a PRF.

A PRF informou que as três pessoas mortas – uma mulher de 58 anos, outra de 51 e o condutor que não teve a idade divulgada – estavam no mesmo carro.

Uma quarta pessoa, uma mulher de 51 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal de Petrolândia. A unidade hospitalar informou que ela fraturou o braço. A mulher estava no carro com os servidores públicos, segundo a Polícia Rodoviária.

A PRF disse que o motorista do carro de luxo fez uma ultrapassagem e colidiu de frente com o outro veículo, que estava no sentido oposto.

A Polícia Rodoviária suspeita que o condutor, de 31 anos, que fez a ultrapassagem, estaria sob efeito de bebida alcoólica. Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Petrolândia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dele.

Os corpos serão levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste. (G1)