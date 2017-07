Acidente com ônibus de estudantes deixa feridos na BR-232

Um ônibus com estudantes tombou no final da tarde desta segunda-feira (31) na BR-232, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu entre Pesqueira, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Ainda segundo a PRF, o tombamento foi na Serra do Mimoso. De acordo com o hospital de Pesqueira, alguns estudantes deram entrada na unidade e estão passando por atendimento médico, mas nenhum está em estado grave. (G1)