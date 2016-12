Acidente deixa dois mortos e feridos na PE-574, no Sertão de PE

Um acidente de trânsito na PE-574, estrada de acesso ao distrito de Vermelhos, deixou duas pessoas mortas e duas feridas na última segunda-feira (19) em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle após tentar fazer uma ultrapassagem, colidiu na lateral de outro carro e morreu.

Vieram a óbito no acidente, o motorista do veículo, o ex-secretário municipal de agricultura de Lagoa Grande, Francisco de Assis Figueiredo, de 38 anos e um familiar dele que estava no banco traseiro, José Alves da Cruz, de 41 anos.

As outras duas pessoas que ocupavam o carro deram entrada com ferimentos no Hospital Municipal de Lagoa Grande, sendo uma mulher de 29 anos que foi atendida e encaminhada para o Hospital Universitário com uma ferimento na perna. Já o homem de 28 anos foi medicado e liberado. (G1)