Acidente deixa dois mortos e uma pessoa ferida na BR-116 em Salgueiro

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (30), na BR-116, na zona rural de Salgueiro, no Sertão pernambucano, matou duas pessoas da mesma família e deixou uma em estado grave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas seguiam da cidade de Belém do São Francisco-PE em direção ao estado do Maranhão, quando o carro que estavam bateu em uma carreta.

Segundo os Bombeiros, o motorista do veículo tinha 56 anos e era pai do Policial Militar do Maranhão, de 30 anos, que ficou ferido e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Salgueiro. A segunda vítima fatal tinha 23 anos e era prima e namorada do PM. Ela estava no banco da frente do veículo enquanto o namorado vinha no banco de trás. O motorista do caminhão não sofreu lesões. (G1)