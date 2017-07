Acidente entre carro e caminhão deixa um morto e quatro feridos na BR-316 em Salgueiro, no Sertão de PE

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas num grave acidente registrado na tarde dessa segunda-feira (17) na BR-316, na zona rural de Salgueiro. Segundo informações um carro de passeio colidiu com um caminhão no trevo que dá acesso à cidade de Serrita.

De acordo com a polícia, o motorista do automóvel de placa DGB-7256, inscrição de Brejo Santo-CE, não parou para atravessar o trevo e foi atingido por um caminhão bitruck que seguia sentido Parnamirim-PE.

O condutor do carro morreu no local do acidente e outros quatro ocupantes ficaram gravemente feridos. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Salgueiro.

Via Blog Alvinho Patriota