Acidente entre dois carros deixa feridos na BR-316, no Sertão de Pernambuco

Um acidente de trânsito aconteceu na madrugada desse sábado (29) na BR-316 em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão traseira entre dois veículos, por volta das 2h, em frente a empresa Magestosa.

Segundo os bombeiros, um dos carros tinha quatro ocupantes, e com a batida, três deles tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Fernando Bezerra para receber atendimento médico. Já o motorista do outro veículo, fugiu do local sem prestar socorro às vitimas. (G1)