Acidente entre dois carros deixa mulher ferida na BR-104, no Agreste de PE

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma mulher, que não teve a idade divulgada, ferida na tarde dessa sexta-feira (30) em um trecho da BR-104 em Cupira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas perdeu o controle do veículo, que capotou.

Segundo a PRF, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e socorreu a mulher para um hospital local. Ela sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte. Outras duas pessoas que estavam no outro veículo não ficaram feridas. (G1)