Acidente entre três veículos deixa 2 mortos e 7 feridos, no Sertão de PE

Um acidente envolvendo três veículos deixou dois mortos e sete feridos nessa sexta-feira (06) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um idoso de 60 anos e um jovem, de 21, morreram no local.

Segundo a PRF, a colisão ocorreu no km 263 da BR-232. O motorista do carro bateu na lateral de um caminhão e – em seguida – colidiu contra uma van, conforme informou a polícia.

Dos feridos, um estava no carro e seis na van. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Arcoverde com ferimentos leves, de acordo com a Polícia Rodoviária. (G1)