Acidente envolvendo três veículos deixa uma pessoa morta em Salgueiro, no Sertão de PE

Um idoso de 61 anos morreu em um acidente envolvendo três veículos, nesse domingo (18), na BR-232, próximo ao município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem forçada. De acordo com a PRF, um veículo tentou ultrapassar uma carreta quando colidiu de frente com uma motocicleta. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

O condutor da moto foi socorrido com vida para o Hospital Regional de Salgueiro, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e em seguida encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)