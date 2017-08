Acidente na PE-604, no Sertão de PE, deixa duas pessoas mortas

Um acidente na PE-604, próximo ao município de Santa Cruz, no Sertão de Pernambuco, deixou duas pessoas mortas na noite da última sexta-feira (4). De acordo com a Polícia, a motocicleta que as vítimas estavam teria atropelado uma vaca. Após o acidente, o piloto e o carona foram arremessados para a pista no sentido contrário.