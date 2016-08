Acidentes deixam dois idosos mortos em São José do Belmonte, no Sertão de PE

Imagem ilustrativa

Dois acidentes foram registrados no domingo (28) em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois idosos – de 60 e 61 anos – morreram. Casos ocorreram na PE-480 e PE-497.

Ainda segundo a PM, o idoso de 60 anos conduzia uma moto e morreu após ser atingido por um carro na PE-480. O motorista do automóvel fugiu e o idoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, conforme informou a polícia.

O outro acidente foi na PE-497 e vitimou o idoso de 61 anos. Segundo a PM, ele morreu após perder o controle da moto enquanto tentava fazer uma curva. Os corpos foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru. (G1)