Ações do ‘Maio Amarelo’ acontecem em Salgueiro, no Sertão de PE

As ações do movimento ‘Maio Amarelo’ estão sendo realizadas em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. A ação, que acontece nacionalmente, contará com palestras em escolas, órgãos públicos e privados, blitzes educativas, serviços para a comunidade, panfletagem, entre outras atividades no município. A programação segue até o dia 31 deste mês.

Maio Amarelo

O ‘Maio Amarelo’ é um evento que ocorre nacionalmente e busca chamar a atenção de toda a sociedade para o grande número de acidentes no trânsito em todo o mundo. Utilizando a mesma lógica de outros movimentos, como o ‘Outubro Rosa’ e o ‘Novembro Azul’, o ‘Maio Amarelo’ realiza ações educativas durante todo o mês, visando a conscientização da população pelo resto do ano. O tema da campanha, este ano, é ‘Minhas Escolhas Fazem toda a Diferença’. O intuito é conscientizar o motorista sobre o uso de telefone celular, o não uso do cinto de segurança, a ingestão de bebida alcoolica, entre outras atitudes não permitidas no trânsito. Programação em Salgueiro 12.05 – Ação Educativa – Escola Estadual Aura Sampaio. 15.05 – Ação Educativa – Escola Professor Paulo Freire. 16.05 – Ação Educativa – Escola Municipal Baldoíno Gomes/Escola Estadual Erem Urbano Gomes. 18.05 – Ação Educativa – Escolas municipais Osmundo Bezerra e Dom Malan. 19.05 – Ação Educativa – Escola Estadual Carlos Pena Filho. 22.05 – Ação Educativa – Escola Municipal Alberto Soares. 23.05 – Ação Educativa – Escola Municipal João XXIII. 25.05 – Ação Educativa – Escolas Municipais Domingos Paulo e Maria Nilza/ Escola Municipal Valdemar Menezes . 27.05 – Ação Educativa – Condutores de veículos do transporte escolar/ Auditório da Sec. Municipal de Agricultura. 29.05 – Ação Educativa – Escola Municipal Joaquim Barbosa – Distrito de Pau Ferro. 30.05 – Ação Educativa – Sede da Secretaria Municipal de Educação. 31.05 – Encerramento – Academia das Cidades – Palestra, projeção de vídeo alusivo ao trânsito, panfletagem, blitz educativa, distribuição de folders, adesivagem de carros e motos, atividades físicas, atividades esportivas, aferição de pressão, etc. (G1)