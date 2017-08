Acusado de estupro em Serra Talhada é preso e recolhido para o presídio de Salgueiro

Na manhã desta sexta-feira (18), em uma operação envolvendo as equipes do GATI, Malhas da Lei do 8º BPM e Policiais Civis da 23ª DESEC deram cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, contra Sandro Expedito da Silva, de 26 anos.

O imputado é acusado em processo de estupro, ameaça e violência doméstica, praticado contra sua ex-companheira.

Os policiais localizaram o acusado em sua residência, na cidade de Mirandiba, e após receber voz de prisão, Sandro foi apresentado na 193ª Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas de praxe e em seguida o acusado foi recolhido ao Presídio Regional de Salgueiro (PSAL), onde ficará a disposição da justiça.

Via O Povo com a Notícia