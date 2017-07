Acusado de latrocínio é preso na zona rural de Serra Talhada

Na tarde dessa terça-feira (25), Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem acusado de latrocínio (roubo seguido de morte), na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu em conjunto entre as equipes da Operação Malhas da Lei, Agentes do Núcleo de Inteligência do Sertão-2/14ºBPM e ROCAM, onde o efetivo se deslocou até o endereço e deram cumprimento a um Mandado de Prisão, expedido pela comarca de Serra Talhada, em desfavor de José Ferreira dos Santos, acusado de latrocínio. Durante a ação, os policiais ainda apreenderam uma espingarda artesanal, tipo soca-soca.

Após ser dada voz de prisão, o acusado, juntamente com a arma apreendida, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as providências que o caso requer.

Via Nayn Neto