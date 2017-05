Adagro espera que 90% dos bovinos sejam vacinados contra a febre aftosa no estado

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado (Adagro) espera que 90% do rebanho de bovinos seja vacinado contra a febre aftosa, até o dia 31 deste mês no estado. Atualmente, Pernambuco conta com 1,9 milhão de animais. O proprietário que não providenciar a imunização fica impossibilitado de se cadastrar em programas do governo, além de pagar multa de, no mínimo, R$ 60, a depender da gravidade da situação.