Adolescente de 13 anos morre afogado em Serra Talhada, no Sertão de PE

Um estudante de apenas 13 anos, foi encontrado morto neste domingo (18) no açude Cachoeira II, na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações, o garoto estava tomando banho no açude com amigos, mesmo sem saber nadar acabou indo para uma parte mais funda ficando submerso.

Segundo informação do Corpo de Bombeiros, o garoto se afogou às 13h30, mas só foram comunicados do afogamento às 17:00 horas, momento em que se deslocaram até o açude onde resgataram o corpo do adolescente já sem vida aproximadamente às 17h25.

O corpo do garoto foi encaminhado ao HOSPAM (Hospital Professor Agamenon Magalhães), A Polícia Civil deverá abrir inquérito para investigar as reais causas do afogamento.

Via Nayn Neto

