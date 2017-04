Adolescente de 13 anos morre afogado no bairro Vila Bela em Serra Talhada

(Foto: Divulgação/WhatsApp)

Um adolescente de 13 anos identificado com Henrique Santos, morreu na manhã desta terça-feira (25), após se afogar em um barreiro, que fica por trás da sede do Samu no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o garoto se afogou por volta das 10h30 e foi retirado por alguns populares. A equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para prestar os primeiros socorros e acreditam que o menino teve uma parada cardiorrespiratória e tentaram reanimá-lo no local do acidente e a caminho do Hospam )Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães), mas o adolescente chegou sem vida na unidade.