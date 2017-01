Um adolescente de 14 anos agrediu a sua própria mãe na manhã desse sábado (21), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a mãe do menor informou que o mesmo a agrediu, pratica assaltos no referido bairro e é usuário de drogas. A vítima foi conduzida à Delegacia local fim de serem tomadas as medidas de praxe.