Adolescente é agredida pelo marido em Serra Talhada

Uma adolescente de 17 anos, foi agredida pelo seu companheiro de 23 anos, na manhã dessa sexta-feira (02), no bairro da Cohab em Serra Talhada-PE.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que queria sair de sua casa quando o imputado C. B. F., a impediu e a agrediu dando-lhe uma rasteira. As partes foram encaminhadas a DP onde também foi acionado o conselho tutelar devido a vítima ser menor e a ocorrência foi repassada para a polícia civil para que fossem tomadas as devidas providências.