Adolescente é detido com 5 quilos de maconha em Serra Talhada

Um menor de idade foi detido pela polícia com 5 quilos de maconha na noite desse sábado (04), no bairro da Malhada em Serra Talhada-PE.

Durante a Operação Saturação Policiais Militares do 14º BPM ao realizarem rondas e abordagens se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeita em frente a um lava-jato, após abordagens foi encontrado 5 kg de maconha com o infrator pronta para o consumo, o qual admitiu ser usuário de drogas.

Os envolvidos foram conduzidos ate a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.