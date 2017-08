Adolescentes são atropelados por motociclista na BR-232 em Serra Talhada

Foto: Whatsapp/Jornal Desafio Online

Um atropelamento foi registrado na noite do último domingo (20) na BR-232 KM 410 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, um motociclista de 23 anos atropelou um casal de adolescentes de apenas 14 anos. O acidente aconteceu nas proximidades da Estação do Forró, na Vila Ferroviária da cidade.

Os adolescentes foram socorridos no local e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Ainda de acordo com o Hospam, a menina sofreu apenas escoriações leves. No entanto, o menino sofreu fratura em dois ossos da perna direita e na manhã dessa segunda-feira (21), foi encaminhado para Recife com suspeita de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).