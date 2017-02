Aeronave com a banda Aviões do Forró faz pouso de emergência em Maceió

Um avião privado que transportava os cantores Xand Avião e Solange Almeida, da banda Aviões do Forró, fez um pouso de emergência na madrugada desta terça-feira (28). A aeronave, que embarcou do Recife com destino a Salvador, na Bahia, aterrissou em Maceió após uma das turbinas apresentar problema técnico.

“Quando estávamos no alto passando próximo a Maceió, eu ouvi um estalo alto e um clarão no motor do lado direito da aeronave onde estava sentada com o Edson. Fiquei atenta a tudo, achei que fosse um raio. Logo em seguida, o Wilson que nos acompanha me chamou e disse que a gente faria um pouso de emergência, que estava tudo sobre controle e que o motor da aeronave tinha parado”, contou Solange em seu perfil no Stagram Stories.

A cantora descreveu que durante o momento de tensão passou um filme sobre a vida. “A gente lembra de tudo. Pensa nos filhos, pensa na família. Passa um filme, aquele filmão. E aí ficou todo mundo orando e pedindo a Deus. Ele mais uma vez perfeito, único e absoluto. A cada balançada o coração queria sair pela boca”, afirma a cantora.

Em uma postagem nas redes sociais, a banda informou que todos passam bem e lamentou o susto. O grupo comunicou que o show previsto para acontecer, nesta terça-feira (28), em Salvador também foi cancelado. “Ninguém tem condições emocionais de entrar em um avião”, lamentou Solange, que se despede do Aviões do Forró, nesta terça-feira (28), para seguir carreira solo. Xand Aviões assume a banda com novos integrantes.

Do NE10