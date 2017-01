Aeroporto de Serra Talhada causa boa impressão à Azul

O resultado da visita da comitiva da Azul Linhas Aéreas, que aconteceu, ontem (3), ao Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, foi bastante positivo. O objetivo foi verificar as condições para a implantação de voo comercial regular para o município, importante polo de desenvolvimento do Estado.

O esforço realizado pela gestão do governador Paulo Câmara, que investiu mais de R$ 6 milhões, por meio da Secretaria Estadual de Transportes, na construção da nova pista de pouso e decolagem, foi ressaltado pelo diretor de Expansões e assessor da Presidência da Azul, Ronaldo Veras.

“A primeira impressão foi boa. Se eu estou aqui hoje é graças ao esforço do Governo do Estado. Agora, nossa equipe vai fazer as visitas e conhecer a fundo o projeto do aeroporto”, explicou o gestor, que destacou ainda potencialidade da região. “Realmente é um mercado interessante. Temos a absoluta certeza que vai nos dar um resultado muito bom”, concluiu.

Além de visitar a pista, a equipe da Azul conheceu o projeto do novo aeroporto, apresentado pelo secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira. O equipamento receberá investimentos de R$ 35 milhões. Os recursos já foram assegurados junto ao ministro dos Transportes, Maurício Quintella. Por meio da parceria com o Governo Federal, o Santa Magalhães será contemplado com terminal de passageiros, pátio de estacionamento de aeronaves, serviço de proteção de incêndio, além dos equipamentos de inspeção de embarque, dentre outros.

“O novo aeroporto vai alavancar a economia de todo o Sertão do Pajéu e integrar Serra Talhada ao Recife, ao Brasil e ao mundo, consolidando os polos médico, comercial, universitário e turístico da região”, enfatizou Sebastião Oliveira. O encontro contou com a presença do secretário de Turismo, Felipe Carreras, do deputado estadual Rogério Leão, de prefeitos da região e técnicos da Azul.

De Nill Júnior

Fotos: Ranielly Batista – JD