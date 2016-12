Afogados anuncia primeiros reforços para o Campeonato Pernambucano

Mizael vestiu a camisa do Serra Talhada no último Campeonato Pernambucano (Foto: Geovane Oliveira)

Mal terminou a Série A2 do Campeonato Pernambucano, e o Afogados da Ingazeira já se mexeu para reforçar o time, que disputará pela primeira vez na sua história a primeira divisão do Estadual.

Na manhã desta segunda-feira, o clube usou sua rede social para divulgar as contratações dos atacantes Roger (ex-Central) e Kleitinnho (ex-Timbaúba), e do meia Mizael (ex-Serra Talhada).

Kleitinho se destacou pelos Amarelos nesta Segundona, e foi um dos pedidos do técnico Neco, que quando chegou para comandar o Timbaúba, fez uma reformulação no elenco. Roger teve boa passagem pelo Central em 2014, e depois passou por outros times. Já Mizael sempre foi figura marcante no Serra Talhada nos últimos estaduais. A equipe sertaneja deve anunciar outros nomes nos próximos dias, e pode também anunciar algumas dispensas.

Do Globo Esporte