Afogados atropela Timbaúba fora de casa e assume liderança provisória da Série A2 do PE

O Afogados não tomou conhecimento do Timbaúba e atropelou a adversário. Mesmo jogando fora de casa, a Coruja do Sertão foi pra cima desde o início e abriu o placar com o zagueiro Márcio, aos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 28 minutos, o atacante Bebeto ampliou e aos 46 minutos, fez o terceiro dos visitantes. Na segunda etapa, Cesinha fez o quarto aos 19 minutos e deu números finais ao duelo.

Na segunda rodada, a Coruja do Sertão receberá o Ibis no próximo sábado (10), no estádio Vianão às 15h00.