Agência bancária é alvo de explosão seguida de assalto, no Sertão de Pernambuco

Uma agência do Banco do Brasil em Serrita, no Sertão de Pernambuco, foi invadida por, pelo menos, 15 homens, no início da madrugada dessa quinta-feira (06). Os assaltantes explodiram os cofres e pegaram o dinheiro. Os caixas eletrônicos não foram prejudicados. Ainda não há informações da quantia roubada. Os responsáveis pelo crime encontram-se foragidos.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Salgueiro, após o crime os assaltantes fugiram em direção ao município de Cedro, também no Sertão pernambucano. Na fuga, eles atearam fogo a dois carros, que estavam na entrada da cidade, para dificultar a ação dos policiais. Os homens também atiraram diversas vezes contra a Delegacia, o Batalhão da PM e uma Igreja. (G1)