Agência do Trabalho anuncia 04 oportunidades de emprego para Serra Talhada e região; confira!

A Agência do Trabalho de Serra Talhada em parceira com o Jornal Desafio Online, atualizou seu cadastro de vagas de emprego nesta quarta-feira (09) e está oferecendo 04 oportunidades, são elas: uma vaga para Supervisor de Vendas, duas vagas para Vendedor Externo e uma vaga para Agente de Crédito (residir e trabalhar em São José do Belmonte).

Para concorrer basta enviar seus currículos para o e-mail:[email protected] , juntamente com o número do PIS ou NIT e o cargo que pretende ocupar. A Agência está localizada na Avenida Afonso Magalhães, próximo à Câmara de Vereadores.

Maiores informações (87) 3831-9244 / 3831 – 9245 / 3831-9240. Confira as especificidades dos cargos abaixo.