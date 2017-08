Agência do Trabalho de Pernambuco está ofertando 18 vagas para jovens em Serra Talhada

A Agência do Trabalho de Pernambuco em parceira com o Jornal Desafio Online, atualizou seu cadastro de vagas nesta sexta-feira (18) em Serra Talhada.

Estão sendo ofertadas 18 vagas de estágio remunerado, para os jovens que ainda estão cursando o Ensino Médio. As vagas são para Auxiliar Administrativo.

O empregador não exige experiência prévia e deverá oferecer uma bolsa de ajuda de custos no valor de R$ 500,00.

Os interessados poderão procurar a Central de Vagas do Estado através do telefone: (081) 3183-7201.

A Agência adverte que as vagas poderão sofrer alterações no decorrer do dia. Não perca a oportunidade!