Agência do Trabalho de Salgueiro está ofertando 03 vagas de emprego. Confira!

Agência do Trabalho de Salgueiro-PE divulgou nessa sexta-feira (16) 03 oportunidades de emprego, são elas: Chefe de serviço de limpeza, Auxiliar financeiro e Supervisor de vendas.

Os interessados em alguma das vagas devem procurar a unidade, localizada na Rua Otávio Leitinho, no Centro, próximo à agência do Banco do Brasil. Horário de atendimento para o público: 07h às 13h.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

Vagas Função Escolaridade Experiência Observação 01 Chefe de serviço de limpeza Ensino Médio completo Com experiência na CTPS 01 Auxiliar financeiro Ensino Superior completo Com experiência na CTPS Possuir Habilitação AB 01 Supervisor de vendas Experiência Possuir Habilitação AB