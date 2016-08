Agência do Trabalho de Salgueiro está ofertando 05 vagas de emprego. Confira!

Agência do Trabalho de Salgueiro-PE divulgou nessa quarta-feira (30) 05 oportunidades de emprego, são elas: Vendedor em domicílio de gás, Supervisor de vendas, Motorista carreteiro, Estágio de Nível Superior na área administrativa e Vendedor externo.

Os interessados em alguma das vagas devem procurar a unidade, localizada na Rua Otávio Leitinho, no Centro, próximo à agência do Banco do Brasil. Horário de atendimento para o público: 07h às 13h.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.