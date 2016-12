Agência do Trabalho divulga 20 vagas de emprego para Serra Talhada e região

A Agência do Trabalho de Serra Talhada em parceira com o Jornal Desafio Online, atualizou seu cadastro de vagas de emprego nessa segunda-feira (26), e está oferecendo 20 oportunidades de emprego para tutores de nível superior ou técnico 18 áreas, uma vaga para geólogo e uma para panificador.

Observações

1. Vagas sujeitas a alterações no decorrer do dia;

2. Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail [email protected] informando no corpo da mensagem o número do PIS ou NIT e vaga

pretendida;

3. Apenas poderão participar das seleções candidatos que possuam cadastro com a Agência do Trabalho. Se você ainda não é cadastrado, procure a agência munido de seus documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Número do PIS, NIS ou NIT) para fazer o seu cadastro.

Maiores informações (87) 3831-9244 / 3831 – 9245 / 3831-9240. Confira as especificidades dos cargos abaixo.