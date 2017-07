Agência do Trabalho divulga oportunidade de emprego para Salgueiro

Foi divulgada nessa quarta-feira (26), duas vagas de emprego para a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco e atualizadas semanalmente no Jornal Desafio Online. As vagas estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

Vagas disponíveis

Vagas Função Escolaridade Experiência Observações 02 Vendedor de consorcio Médio completo Vagas para Araripina e Trindade 01 Auxiliar técnico de refrigeração Fundamental completo 6 meses CTPS Manutenção de ar condicionados, refrigeradores e outros 01 Eletrotécnico Médio completo 6 meses CTPS Vaga exclusiva para pessoas portadoras de deficiência