A agência dos Correios de Serra Talhada, localizada na Rua Cornélio Soares, amanheceu nesta segunda-feira (30) sob suspeita de arrombamento.

Segundo declarações do gerente da Agência, Antonio Carlos, logo cedo, quando o funcionário foi abrir a agência verificou que não havia energia e que uma janela lateral estava arrombada, diante do fato foi comunicado de imediato a Polícia Federal que instruiu ninguém entrar no ambiente até a chegada da mesma.

Com informações do Caderno 1