Agricultor é assassinado a tiros em Afogados da Ingazeira, no Sertão de PE

No final da manhã desse sábado (12), por volta das 11h30, um agricultor foi assassinado a tiros no Sítio Capins, na zona rural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Severino Leopoldino da Silva, 36 anos, residente no Sítio Leitão da Carapuça. Populares informaram aos policiais que vítima trafegava em uma motocicleta, placa DYS-8155, vindo da cidade de Afogados da Ingazeira, quando um veículo de características e placas não anotadas, o acompanhou e os ocupantes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual foi atingida nas costas por diversos disparos. Após a prática do crime, os algozes se evadiram do local, tomando destino ignorado.

A Polícia Militar realizou o isolamento do local e efetuou diligências, no sentido de capturar os assassinos, porém até o fechamento da matéria, ninguém foi preso.

Via Nayn Neto