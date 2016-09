Agricultor é preso com quase três quilos de maconha, no Sertão de Pernambuco

Imagem ilustrativa

Um agricultor, de 27 anos, foi preso com quase três quilos de maconha, nessa segunda-feira (19) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A droga seria vendida na cidade de Petrolina, também no Sertão do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, após uma abordagem policial foi encontrado com o agricultor 2.850 kg de maconha pronta para o consumo. O homem confessou aos policiais que a droga seria levada para abastecer o mercado consumidor de Petrolina, onde ele ia vender o entorpecente.

Após a prisão o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. (G1)