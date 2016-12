Alckmin anuncia empréstimo de bombas para combater seca no Nordeste

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou nessa segunda-feira (26) no Palácio dos Bandeirantes, termo de empréstimo de bombas para combater a seca nos Estados da Paraíba e Pernambuco. O equipamento, que consiste em quatro conjuntos de bombas flutuantes, cada um com capacidade de bombear até 2.000 litros de água bruta por segundo, será cedido ao Ministério da Integração Nacional.

Além de Alckmin, o ato de assinatura, ocorrido no Palácio dos Bandeirantes, teve as presenças do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga; do presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Jerson Kelman; do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho; da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano; e do presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Roberto Cavalcanti Tavares.

As bombas foram utilizadas para captação de água do volume mortno no Sistema Cantareira durante a crise hídrica em São Paulo e serão transportadas para Floresta (PE), no eixo leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, e instaladas dentro do reservatório de Braúnas. De lá, a água captada seguirá para a represa de Mandantes, no mesmo município, chegando a Monteiro, a primeira cidade paraibana a ter o abastecimento reforçado, com cerca de 30,8 mil habitantes.

O Ministério da Integração Nacional estima que o uso das bombas flutuantes deve antecipar em até 25 dias a chegada da água a Monteiro e, na sequência, a Campina Grande, o segundo município mais populoso da Paraíba, com cerca de 400 mil habitantes. A Paraíba é um estados mais atingidos pelo quinto ano de seca que afeta o Nordeste. As bombas devem entrar em operação já no começo do ano que vem.

Acordo

A cessão do equipamento e dos demais materiais necessários para sua instalação, orçados em R$ 8,26 milhões, será pelo período mínimo de 120 dias, com possibilidade de prorrogação. Não haverá custo aos beneficiados. A Sabesp informa que prestará apoio técnico para a operação das bombas. Além dos quatro conjuntos de bombas flutuantes, cada um com dois motores e potência combinada de 350 cavalos, a companhia promete fornecer a estrutura necessária para sua operação, o que inclui dois conjuntos de motores como reserva, bem como 1.800 metros de tubulação para o transporte da água captada, 1.360 metros de cabos elétricos, inversores de frequência e disjuntores.

A utilização das bombas para captação do volume morto permitiu retirar a água localizada abaixo do nível mínimo de captação nas represas do Sistema Cantareira. Foram utilizadas ao todo duas cotas da reserva técnica, que juntas ampliaram em cerca de 29% a capacidade de reservação do Cantareira, que é de 982 bilhões de litros.

A operação da primeira cota entrou foi anunciada por Alckmin em maio de 2014, após dois meses de obras, a um investimento aproximado de R$ 80 milhões. Inicialmente, foram instalados 17 conjuntos de bombas nas represas Jacareí e Atibainha, permitindo ampliar a capacidade do Cantareira em 182,5 bilhões de litros. Essa cota da reserva técnica foi utilizada durante cerca de um ano e sete meses, até o fim de dezembro de 2015. A segunda, com captação também na represa Jacareí, no interior paulista, acrescentou 105 bilhões de litros à capacidade de reservação do Cantareira e foi usada entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.

