Angelo Gioia deixa cargo de secretário de Defesa Social de Pernambuco

Depois de oito meses à frente da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), Angelo Fernandes Gioia pediu desligamento do cargo nesta quarta-feira (28). De acordo com o governo do estado, ele deixou o posto alegando questões pessoais. O novo secretário escolhido pelo governador Paulo Câmara é Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, que ocupava a Corregedoria Geral da SDS desde janeiro deste ano.

Angelo Gioia alegou ter pedido para ser desligado do cargo para estar com a família e sai do posto com a “absoluta tranquilidade e satisfação do dever cumprido”, segundo nota enviada pela Secretaria de Imprensa de Pernambuco. No fim de 2016 e no começo deste ano, ele enfrentou um movimento por reajuste salarial dos policiais militares que resultou em uma operação padrão. Em fevereiro de 2017, Gioia trocou o comandante da Polícia Militar, coronel Carlos D’Albuquerque, pelo coronel Vanildo Maranhão, além de substituir o chefe da Polícia Civil, o delegado Antônio Barros, pelo delegado Joselito Amaral.

Assim como Gioia, o novo titular da SDS-PE também foi delegado da Polícia Federal (PF), atuando de 2003 até o último mês de janeiro. Na quinta (29), Paulo Câmara, Angelo Gioia e Antônio de Pádua participam da reunião semanal do comitê gestor do Programa Pacto Pela Vida. A cerimônia de posse acontece na sexta (30), no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

Perfil do novo secretário

Natural do Recife, Antônio de Pádua nasceu em 27 de junho de 1977 e é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Já integrou o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) como oficial de promotoria entre os anos de 2000 e 2003 e, em seguida, assumiu o cargo de delegado da PF.

No posto, ele exerceu cargos de chefia em locais como a Delegacia de Entorpecentes, na Coordenadoria de Operações de Erradicação de Maconha no Interior de Pernambuco, na Delegacia de Imigração em Pernambuco, na Delegacia de Polícia Marítima. Entre os anos de 2015 e 2016, Pádua foi chefe da regional da Interpol em Pernambuco e, entre 2016 e 2017, exerceu o mesmo cargo na Delegacia de Armas e Produtos Químicos. (G1)