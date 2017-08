Animais de rua aparecem mortos com suspeita de envenenamento em Salgueiro

Nessa quarta-feira (16) a cena de cães mortos por suspeita de envenenamento já foi vista pelo menos quatro vezes em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Salgueiro, Tallita Cordeiro, o crime tem sido frequente na cidade. “Hoje foram quatro animais. Semana passada teve um bairro que foi colocado veneno e morreram seis animais, cães, gatos, e até um galo. É rotineiro a pessoa colocar veneno. Até na casa de uma moradora jogaram na semana passada e a cachorrinha da família morreu.”